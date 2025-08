Hubschrauber stürzt in Ghana ab

Bei einem Hubschrauberabsturz in Ghana sterben acht Menschen, darunter zwei Minister. Die Maschine stürzt kurz nach dem Start in Accra ab – niemand an Bord überlebt.

red/AFP 06.08.2025 - 18:13 Uhr

Bei einem Hubschrauberabsturz in Ghana sind zwei Minister ums Leben gekommen. Unter den Opfern des Unglücks seien Verteidigungsminister Edward Omane Boamah und Umweltminister Ibrahim Murtala Muhammed, teilte der Stabschef von Präsident John Mahama, Julius Debrah, am Mittwoch in der Hauptstadt Accra mit.