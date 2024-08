Polizeihubschrauber fliegen am Morgen über Heiligkreuzsteinach. Es kommt zu einem größeren Einsatz. Die Hintergründe sind zunächst völlig unklar.

red/dpa/lsw 14.08.2024 - 10:16 Uhr

Am Mittwochmorgen ist es in Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte eine Sprecherin. Unter anderem Polizeihubschrauber waren in der Luft. Die Hintergründe des Einsatzes waren am Morgen unklar. Zunächst machte die Polizei keine weiteren Angaben.