Eine Familie hat am Freitag einen Angehörigen gemeldet, der in seiner Wohnung randaliert hatte. Der Mann lief blutend durch Kirchheim am Neckar. Aber saß er auch am Steuer eines Autos?
18.08.2025 - 13:57 Uhr
Die Polizei hat am Freitagabend in Kirchheim am Neckar mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach einem 38-Jährigen gesucht. Familienmitglieder des Mannes hatten gegen 21.30 Uhr gemeldet, dass dieser in einem Ausnahmezustand in seiner Wohnung randaliert und sich dabei auch verletzt habe. Anschließend sei er davongerannt.