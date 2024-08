Ein Mann geht in einen See und verschwindet. Eine großangelegte Suchaktion bleibt zunächst ohne Erfolg.

red/dpa 04.08.2024 - 10:27 Uhr

In einem See im Schwarzwald-Baar-Kreis wird nach einem Mann gesucht. Es wird befürchtet, dass er ertrunken sein könnte. Der 52-Jährige habe sich am Samstagabend nach Zeugenangaben in den Riedsee in Hüfingen begeben und sei untergegangen, teilte die Polizei mit. Andere Menschen, die sich auch am See aufhielten, hatten nach dem Vorfall den Notruf gewählt, wie ein Polizeisprecher sagte.