Zu einem skurrilen Fall wurde die Polizei am Freitag gegen 20:45 Uhr nach Hüttlingen im Ostalbkreis gerufen. Wie das Polizeipräsidium Aalen am Montag mitteilte, rannte dort eine offenbar verwirrte Frau barfuß über die Straßen und warf mit Geld um sich.

Den Beamten gelang es schließlich nach mehreren Versuchen, die 24-Jährige zu stellen. Dabei hatte sie gerade eine Straße überquert, auf der mehrere Autos unterwegs waren.

Die Frau habe sich heftig gewehrt und einem Polizisten in den Unterarm gebissen. Aufgrund ihres „psychischen Ausnahmezustands“, wie es in dem Bericht heißt, wurde sie in eine Klinik gebracht.