Königstraße 56 Wie sieht es im neuen Hugendubel aus?

aktualisiert am 26.09.2025 - 09:44 Uhr
So sieht es im neuen Hugendubel aus
7
Das Familienunternehmen eröffnet seine zweite Filiale in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Nach Jahren der Abwesenheit kehrt Hugendubel auf die Königstraße zurück. Wir haben uns dort vor der Eröffnung umgesehen und verraten, was Buchliebhaber erwartet.

Dort, wo vor knapp vier Monaten die Deko-Kette Depot ihre Türen auf der Stuttgarter Königstraße für immer geschlossen hat, wird am Donnerstag, 25. September, Neueröffnung gefeiert. Das Buchhandelsunternehmen Hugendubel kehrt auf die Einkaufsmeile in der Innenstadt zurück.

 

Einen Tag vor der feierlichen Einweihung durften wir einen Blick in die neue Filiale werfen. Rund 40 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Handwerker waren noch im Einsatz, um die letzten Handgriffe zu erledigen. Aber vor Ort wurde uns versichert, dass alles rechtzeitig fertig wird.

Die Neueröffnung der Filiale ist auch eine Rückkehr auf die Königstraße. Bis 2015 war das Unternehmen schon einmal dort vertreten. Die Gründe für den damaligen Rückzug erklärt die geschäftsführende Gesellschafterin, Nina Hugendubel, wie folgt: „Wir haben uns damals neu aufgestellt und mussten Prioritäten setzen. Es war keine leichte Entscheidung, Stuttgart zu verlassen, schließlich sah unser ursprünglicher Plan immer einen Standort in Stuttgart vor.“ Deshalb habe man parallel auch nach einer geeigneteren Fläche an anderer Stelle in der Landeshauptstadt gesucht. Fündig wurde man im Dorotheen-Quartier. Die rund 500 Quadratmeter große Filiale wurde 2017 eröffnet und bleibt vorerst auch bestehen. „Der Mietvertrag läuft derzeit noch, und eine Verlängerung mit dem Vermieter ist vorgesehen“, betont Nina Hugendubel.

Nina Hugendubel lobt die Königstraße

Aber die Freude, wieder auf die Königstraße zurückkehren zu dürfen, ist bei ihr groß. „Die Fläche passt zu uns. Stuttgart und seine Menschen liegen uns seit jeher sehr am Herzen.“ Die Königstraße gehöre zu den bekanntesten Einkaufsmeilen Deutschlands „und ist für uns ein idealer Standort, um noch mehr Menschen in Stuttgart zu erreichen“. Stuttgart habe eine lebendige Kulturszene, eine starke Wirtschaft und eine sehr vielfältige Bevölkerung – das mache die Stadt für Hugendubel besonders spannend. „Die Königstraße ist eine der meist frequentierten Einkaufsstraßen Deutschlands, das ist ein klarer Vorteil. Gleichzeitig sehen wir, dass die Innenstadt im Wandel ist. Der Mix aus Handel, Gastronomie und Kultur wird in Zukunft entscheidend sein, um attraktiv zu bleiben. Stuttgart hat hier gute Voraussetzungen, die wir mitgestalten wollen“, sagt Nina Hugendubel.

Nina Hugendubel Foto: Mirjam Hagen

Genau wie die Königstraße befinde sich auch die Buchbranche im Umbruch. „Onlinehandel, Digitalisierung und veränderte Kundenbedürfnisse stellen uns vor Herausforderungen. Wir setzen auf eine klare Omnichannel-Strategie, Aufenthaltsqualität in modernen Läden und ein umfassendes Sortiment. Gleichzeitig machen wir unsere Buchhandlungen zu Orten der Begegnung – mit persönlicher Beratung, Veranstaltungen und einem inspirierenden Angebot“, sagt Nina Hugendubel.

Kein Hugendubel-Kommentar zu Wittwer/Thalia

Die neue Filiale in der Königstraße 56 hat rund 850 Quadratmeter. Sie bietet eine Tagesbar mit Blick auf die Königstraße, Kaffeespezialitäten, Erfrischungsgetränken, Wein, Cocktails oder kleinen Speisen wie Croissants, Bagels, Focaccia oder Kuchen. Zudem gibt es eine Kinderwelt mit Rutsche, viele Sitzgelegenheiten und einem neuen Legami Shop. Zur Eröffnung erwarten die Besucherinnen und Besucher vor allem am 2. und 4. Oktober zahlreiche Aktionen und besondere Angebote.

Hugendubel wurde im Jahr 1893 gegründet und betreibt aktuell mehr als 100 Buchhandlungen deutschlandweit – ab 25. September wieder zwei in Stuttgart. Die Nachricht, dass Wittwer/Thalia im Winter 2027/2028 in unmittelbarer Nachbarschaft an der Ecke Schul-/Königstraße seine Türen öffnet, hat man bei Hugendubel zur Kenntnis genommen. „Zu den Aktivitäten unserer Mitbewerber äußern wir uns grundsätzlich nicht“, betont eine Sprecherin des Unternehmens.

