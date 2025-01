In China kursiert aktuell das Humane Metapneumovirus, das zu Atemwegserkrankungen führt. Was man über das Virus wissen sollte.

Der Winter ist die Zeit für Erkältungsviren. Dazu gehört auch das humane Metapneumovirus (kurz hMPV). Aktuell häufen sich Berichte über einen Ausbruch des Virus in China und Bilder in den sozialen Medien von überlasteten Krankenhäusern.

Die Weltgesundheitsorganisation kann Berichte zum Ausbruch des humanem Metapneumovirus in China nicht bestätigen, wie das Deutsche Ärzteblatt berichtet. Die Zahl der akuten Atemwegsinfektionen sei im Vergleich zum Vormonat zwar gestiegen, das sei aber für die Winterzeit zu erwarten, teilte ein Sprecher der WHO mit. Der britische Mediziner Paul Hunter von der University of East Anglia sagte laut dem Ärzteblatt: „Insgesamt gibt es derzeit keine Anzeichen für ein ernsteres globales Problem.“

Was ist hMPV?

Das Humane Metapneumovirus (hMPV) gehört zur Familie der Pneumoviridae und verursacht Atemwegsinfektionen. Zu den Symptomen zählen Schnupfen, Husten, Fieber und Kurzatmigkeit. In schweren Fällen kann es auch zu Lungenentzündungen kommen. Infektionen mit hMPV treten vor allem im Winter häufiger auf.

hMPV: Wie gefährlich ist das Virus?

Das Virus ist nicht neu. 2001 wurde es von einem niederländischen Forscherteam entdeckt. Es wird angenommen, dass das Virus bereits seit den 1950er-Jahren unerkannt unter den Menschen zirkulierte. Laut der Cleveland Clinic in Ohio infizieren sich die viele schon in der Kindheit mit dem Virus. Auch wer bereits einmal erkrankt war, kann sich wieder anstecken, die Symptome sind dann gewöhnlich aber mild. Die Erkrankung hält normalerweise ein paar Tage an und kann zuhause auskuriert werden.

Die meisten Menschen entwickeln keine schweren Symptome. Kinder und ältere Menschen haben ein höheres Risiko, schwer zu erkranken. Das gleiche gilt auch für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, beispielsweise durch eine Krebserkrankung, und Personen mit Asthma.

Welche Viren-Arten können eine Atemwegsinfektion auslösen?

Rhinoviren

Adenoviren

Enteroviren

Coronaviren

Grippeviren

respiratorisches Synzytial-Virus (RSV)

Humanes Metapneumovirus

Wie kann man sich vor hMPV schützen?

Einen Impfstoff gegen hMPV gibt es bisher nicht. Um zu verhindern, dass man sich ansteckt, empfiehlt die Cleveland Clinic Hygienemaßnahmen: Regelmäßiges Hände zu waschen, sich nicht mit kranken Personen zu treffen und sich nicht ins Gesicht zu fassen.