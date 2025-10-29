Nach der Einnahme der Stadt Al-Faschir durch eine Miliz befürchten Experten Schlimmes für die dort lebende Bevölkerung. Flüchtende berichten von willkürlicher Gewalt.
29.10.2025 - 05:33 Uhr
Khartum - Nach der Einnahme der sudanesischen Großstadt Al-Faschir durch die RSF-Miliz befürchten Experten eine massive Verschlechterung der Lage für die dort noch lebenden geschätzt rund 300.000 Zivilisten. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) berichten Flüchtende von willkürlicher Gewalt, Morden und Hinrichtungen. Justin Lynch, Sudan-Forscher und Geschäftsführer der Conflict Insights Group, sagte dem US-Sender CNN, die Einnahme von El Faschir durch die RSF könnte der von Experten befürchtete Beginn eines Massakers an Zivilisten sein.