Wegen der humanitären Krise in Afghanistan haben sich Hilfsorganisationen für mehr diplomatische Kooperation der internationalen Gemeinschaft mit den Taliban-Behörden ausgesprochen.

red/epd 13.08.2024 - 14:09 Uhr

. Angesichts der humanitären Krise in Afghanistan haben sich Hilfsorganisationen für mehr diplomatische Kooperation der internationalen Gemeinschaft mit den Taliban-Behörden ausgesprochen. Der gegenwärtige „isolationistische“ Ansatz der meisten Geberländer trage nicht zu nachhaltigen Lösungen für die Herausforderungen bei, mit denen die Menschen in Afghanistan konfrontiert seien, hieß es in einer vom Hilfswerk NRC am Dienstag veröffentlichten Erklärung.