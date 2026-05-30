Eine Physiotherapeutin sagt, sie erkenne Patienten am Knacken ihrer Gelenke. Wie zuverlässig ihr kurioses Talent ist, bleibt offen. Ein Beitrag aus der Humorkolumne „Bonbons“.

Der Mensch ist bekanntermaßen sehr gut darin, Muster zu erkennen. Wir sehen Gesichter in den Fenstern von Häusern, in den Astlöchern auf hölzernen Schranktüren oder Böden. Es soll sogar schon behauptet worden sein, der Kirchturm im Böblinger Teilort Dagersheim sähe mit seinen Fenstern und der Uhr aus wie ein überraschtes Pikachu (Anmerkung der Redaktion: das ist ein Pokémon).

Aber nicht nur der menschliche Sehsinn findet überall Muster und Zusammenhänge: wir erkennen den eigenen Partner am Klang der Schritte im Flur oder am nächtlichen Schnarchen, die Kollegin im Nebenzimmer am Parfum oder am Räuspern. Das ist gut für unser Sicherheitsgefühl – und hat sicher evolutionär den ein oder anderen Vorteil. Anthropologen dürfen jetzt gerne kommentieren und mir beipflichten – oder mich in der Luft zerreißen.

Je nachdem.

Physiotherapeutin lässt Gelenke knacken

Was aber eventuell nicht so viel mit Evolution zu tun hat, sondern maximal ein sinnloses Talent ist, ist das, was eine Physiotherapeutin aus dem Norden der Republik zu tun in der Lage ist. Ihren eigenen Angaben zufolge, versteht sich. Überprüft haben wir die Information ausnahmsweise mal nicht – der Presserat möge uns verzeihen.

Die Krankengymnastin jedenfalls behauptet, sie sei stets in der Lage, ihre Patienten zu erkennen, ohne sie zu sehen oder zu riechen: nämlich am Knacken der Gelenke. Das sei keineswegs bei jedem gleich: mal klinge es metallischer, mal kalkiger, hatte sie damals gesagt. Würg. Aber auch interessant.

Man stelle sich den inneren Monolog der Frau einmal vor, wenn sie von der Teeküche aus die Patienten hört: „Ach, schau an, das klingt wie Frau Janssens linke Schulter“ oder „das kann doch nur der rechte Knöchel von Herrn Müller sein“.

In früheren Zeiten hätte sich so ein komisches Talent eventuell für einen Auftritt bei „Wetten, dass ...?“ angeboten. Wobei, die Show soll ja im Dezember zurückkehren. Vielleicht mögen sich die Kaulitz-Brüder dann ja bei besagter Physiotherapeutin mit den magischen Ohren melden. Wir hätten den Kontakt noch. Irgendwo ganz bestimmt.