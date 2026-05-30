Eine Physiotherapeutin sagt, sie erkenne Patienten am Knacken ihrer Gelenke. Wie zuverlässig ihr kurioses Talent ist, bleibt offen. Ein Beitrag aus der Humorkolumne „Bonbons“.
30.05.2026 - 13:06 Uhr
Der Mensch ist bekanntermaßen sehr gut darin, Muster zu erkennen. Wir sehen Gesichter in den Fenstern von Häusern, in den Astlöchern auf hölzernen Schranktüren oder Böden. Es soll sogar schon behauptet worden sein, der Kirchturm im Böblinger Teilort Dagersheim sähe mit seinen Fenstern und der Uhr aus wie ein überraschtes Pikachu (Anmerkung der Redaktion: das ist ein Pokémon).