Zwischen Kindergarten, Landtagswahl und Frauentag: Der Aufruf zu einer Hampelmann-Challenge lässt uns gedanklich ein bisschen herumhampeln.
07.03.2026 - 08:09 Uhr
20 Millionen Hampelmänner – dieses Ziel hat sich eine Initiative namens SpoSpiTo für dieses Jahr gesteckt. Die Abkürzung steht für Sporteln, Spielen, Toben. Die Idee dahinter: Weil viele Kinder sich nicht mehr genug bewegen, sollen bundesweit Kindergärten an einer „Hampelmann-Challenge“ teilnehmen und innerhalb von vier Wochen so viele Hampelmänner wie möglich machen.