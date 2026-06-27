Das Leben ist in diesen Tagen wirklich sehr mühsam. Das Thermometer reißt die 40-Grad-Marke, die Nächte sind so unerträglich heiß, dass man statt zu schlafen lieber den Fußballklassiker Paraguay gegen Australien schaut und sich dann wie ein Zombie durch den Arbeitstag schleppt. „Sorry, ist halt WM“, liefert uns die Werbung einer Elektrofachmarktkette die perfekte Ausrede für den hitze- und fußballbedingten Schlendrian.

Aber ist das akzeptabel für die drittstärkste Volkswirtschaft der Welt? Schließlich leben wir doch in einer maximal auf Funktion und Effizienz getrimmten Leistungsgesellschaft. Friedrich Merz, Bundeskanzler und Motivationstrainer der Nation, möchte, dass wir alle mehr und länger arbeiten.

Schön, dann haben wir eben ein paar schlaflose Tropennächte hinter uns. Schön, dann ist unser Büro eben nur noch einen Mango-Meerrettich-Aufguss davon entfernt, sich in eine Saunakabine zu verwandeln. Schön, dann macht unser Kind eben bei Gluthitze seine Leichtathletik-Sportnoten. Wo ist denn das Problem? Hier in Deutschland schaffen wir, bis wir tot umfallen.

Hochleistung und Hitze passen auf Dauer einfach nicht zusammen

Dass Hochleistung und Hitze auf Dauer aber einfach nicht zusammenpassen, haben andere Länder längst kapiert. In Spanien macht man „Siesta“, in Griechenland ist die „Mesimeri“ zum Mittag fester Bestandteil der Kultur und auch im Nachbarland Türkei gönnt man sich an heißen Tagen gerne mal ein „Öğle Uykusu“ ( Mittagsschläfchen).

Hitze und lange WM-Nächte machen uns platt. Von mediterranen Ländern können wir noch etwas lernen. Foto: Eibner-Pressefoto/Rene Weiss

Ein kleiner Perspektivwechsel würde uns wohl allen guttun. Wenn man die Welt aus einer anderen Sichtweise betrachtet, sieht vieles ganz anders aus. Der Dönerladen in den Böblinger Mercaden geht da mit gutem Beispiel voran. Zuletzt lief dort auf dem sonst für Werbung genutzten TV-Gerät ein WM-Spiel. Da der Bildschirm hochkant aufgehängt ist, musste man als Zuschauer allerdings den Kopf schief halten.

Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Zugeständnis an die Smartphone-Genartion, die Videos nur noch im Hochformat kennt, ist vielleicht in Wahrheit eine türkische Lebensweisheit: Wenn du vor Hitze in die Horizontale gehst, dann leg einfach den Kopf schief und alles ist wieder im Lot. Und wenn dein Chef dich beim „Öğle Uykusu“ erwischt, sagst du nur: „Sorry, ist halt WM ...“

Ein Beitrag aus den „Bonbons“, der wöchentlichen Humorkolumne dieser Zeitung.