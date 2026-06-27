Alles eine Frage der Perspektive: Dönerladen in Böblingen spielt Fußball auf einem senkrecht gedrehten TV-Bildschirm ab.
27.06.2026 - 11:01 Uhr
Das Leben ist in diesen Tagen wirklich sehr mühsam. Das Thermometer reißt die 40-Grad-Marke, die Nächte sind so unerträglich heiß, dass man statt zu schlafen lieber den Fußballklassiker Paraguay gegen Australien schaut und sich dann wie ein Zombie durch den Arbeitstag schleppt. „Sorry, ist halt WM“, liefert uns die Werbung einer Elektrofachmarktkette die perfekte Ausrede für den hitze- und fußballbedingten Schlendrian.