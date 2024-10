Üblicherweise taucht die Stadt Sindelfingen auf, wenn man nach Superlativen unter den reichsten Städten der Republik sucht. Oder wenn es um das Auto mit dem Stern geht. Na ja, das eine bedingt ohnehin das andere.

Also das gängige Synonym für Sindelfingen war stets: reich. Und was macht man, wenn man zu viel Geld halt? Man baut zum Beispiel Zebrastreifen aus Marmor. Und man verschwendet und verbuddelt was von den Steuermilliönchen, einfach, weil man es ja hat, oder in der Vergangenheit hatte – die Zeiten haben sich ja durchaus geändert. Das Internet-Portal Buzzfeed hat jetzt einen Ort erkoren, an dem laut eigener Aussage kein Cent zu viel investiert wurde: Das Sindelfinger Rathaus wurde als eines der 16 hässlichsten Rathäuser Deutschlands ausgezeichnet.

„Muss man gesehen haben“, heißt es in der Meldung – wie das Ranking zustande kam, ist nicht überliefert, es sei aber rein subjektiv. Immerhin ist beschrieben, warum das Rathaus auf der Liste gelandet ist: „Dieser schlammfarbene Kasten lässt die Stimmung direkt auf Null sinken, aber zum Glück blühen davor ein paar nette Blumen, die das Ganze etwas auflockern. Sindelfingen weiß eben, wie man kleine, florale Wunder gegen architektonische Katastrophen setzt!“

Daneben wird erwähnt, wie viele wunderschöne Prachtbauten es gebe, in denen Rathauschefs residierten. Sollte sich der OB Bernd Vöhringer also animiert fühlen, seinen Arbeitsort auch mal etwas aufzuhübschen? Eine dem Reichtum der Stadt angemessene Bleibe würde das Regieren sicher zum Residieren machen. Und heißt es nicht: Du fühlst Dich so, wie Du Dich kleidest? Also: Schaffen macht in einem schicken Gebäude doppelt Spaß?

Da sieht man es mal wieder: Die Rheinländer (dort hat Buzzfeed seinen deutschen Sitz) haben einfach keine Ahnung. Der Schwabe an sich ist eher bescheiden. Er neigt nicht zur Opulenz. Darum wird sich der Sindelfinger OB in seinem schlammbraunen Rathaus eher still ins Fäustchen lachen bei derlei Nachrichten. Sollen die aus NRW ruhig denken, dass man sich in Sindelfingen kein schickes Rathaus leisten kann. Ob er dann wohl in den Keller geht? Vielleicht um Geld zu zählen oder um zu lachen?