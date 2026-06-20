Ein Leser weist auf eine vermeintlich falsche Telefonnummer bei den Böblinger Stadtwerken hin – liegt damit aber selbst daneben.
20.06.2026 - 08:01 Uhr
Ein „Schmankerl zum Thema Kundenservice“ – mit diesen Worten berichtete zuletzt ein Leser dieser Zeitung über einen vermeintlichen Fehler, den er auf der Homepage der Stadtwerke Böblingen (SWBB) entdeckt haben wollte. „Ich habe heute bei den Stadtwerken Böblingen angerufen“, schreibt der Herr, er sei aber unter der auf der Webseite angegebenen Nummer bei der Böblinger Baufirma Wiesmüller gelandet.