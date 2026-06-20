Ein Leser weist auf eine vermeintlich falsche Telefonnummer bei den Böblinger Stadtwerken hin – liegt damit aber selbst daneben.

Ein „Schmankerl zum Thema Kundenservice“ – mit diesen Worten berichtete zuletzt ein Leser dieser Zeitung über einen vermeintlichen Fehler, den er auf der Homepage der Stadtwerke Böblingen (SWBB) entdeckt haben wollte. „Ich habe heute bei den Stadtwerken Böblingen angerufen“, schreibt der Herr, er sei aber unter der auf der Webseite angegebenen Nummer bei der Böblinger Baufirma Wiesmüller gelandet.

Lob für freundlichen Kundenservice Er habe das Thema dann beim Kundenservice der SWBB angesprochen und danach die Rückmeldung an die Firma Wiesmüller gegeben. Dort habe man sich laut dem Leser auch selbst schon an die Stadtwerke gewandt. „Aber solange es nicht geändert sei, gebe man die Info als freundlichen Kundenservice weiter“, so der Leser.

In der Tat kann man den freundlichen Kundenservice bei der Baufirma hier nur loben. Das gilt besonders in einer Zeit, in der Kundenanfragen immer öfter von begriffsstutzigen KI-Robotern beantwortet werden, die kein Schwäbisch können (KI: „Ich habe Sie nicht verstanden.“ Schwabe: „Hee! Mei Kombjudr isch hee! Heilandzack!“).

Stadtwerke sprechen von einem „Anwenderfehler“

Darüber hinaus kann man sich nur wundern, warum die Stadtwerke ihren peinlichen Fehler nicht endlich mal richtigstellen. Die Antwort dürfte unseren Leser überraschen: Die Nummer ist nämlich gar nicht falsch. Sie ist der Wiesmüller-Nummer nur sehr ähnlich. Während allerdings die Durchwahl der Böblinger Baufirma mit der Ziffernfolge 2191 beginnt, ist es beim Kundenzentrum der Stadtwerke die 2192.

Bei den Stadtwerken kennt man das Problem. „Die Verwechslung der Nummern kommt ab und zu vor wegen der großen Ähnlichkeit“, sagt eine Pressesprecherin, aber dies sei ein „Anwenderfehler“. Tja, und so ein Anwender kann sich eben mal verlesen, verwählen und schließlich vertun, wenn es an die Ursachenforschung geht. Das kann jedem Mal passieren, weswegen wir uns spöttische Sprüche wie „DAU-Alarm“, „ID10T-Fehler“ und anderen Programmierer-Jargon auch ausdrücklich verbitten.

Übrigens besang schon Jimi Hendrix so einen Zahlendreher in seinem Song „If 6 Was 9“. Allerdings verbarg sich dahinter keine Telefonnummer. Beim Kulthit „Skandal im Sperrbezirk“ dagegen schon. Fans können die 32 16 8 noch heute auswendig mitgrölen. Und weil in einigen Städten tatsächlich jemand Rosis Nummer hat, soll die Spider Murphy Gang bei Konzerten als Entschädigung für den erlittenen Telefonterror Blumensträuße verschickt und die Kosten für neue Telefonnummern übernommen haben.

Na, das ist doch mal ein „Schmankerl in Sachen Kundenservice“.