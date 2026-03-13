Humor im Kreis Böblingen Trebbel, Baby, Trebbel
Fahrt Rad: Ein Liter Bier ist billiger als ein Liter Diesel! Das hat unser Kolumnist Ulrich Stolte eiskalt berechnet.
Fahrt Rad: Ein Liter Bier ist billiger als ein Liter Diesel! Das hat unser Kolumnist Ulrich Stolte eiskalt berechnet.
Monatelang sann ich über eine passende Metapher nach, die beschrieb, warum die Radwege in Böblingen so leer waren. Das ist, sagte ich in die imaginäre Runde von wissend und bewundernd nickenden Zuhörern, das ist, als würde man ein Schiffshebewerk mitten in die Wüste bauen und sich dann wundern, warum keine Schiffe fahren. Das galt bis vorige Woche.