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Humor im Kreis Böblingen Wo die Grenzen des Lokaljournalismus liegen

Humor im Kreis Böblingen: Wo die Grenzen des Lokaljournalismus liegen
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Wohnhäuser in dem schönen Städtchen Kusel. Foto: Uwe Anspach/dpa

Endlich weiß unser Kolumnist, was Baumholder von Kusel unterscheidet, und was das alles mit der US-Army zu tun hat. Ein Leser hat es ihm erklärt.

Böblingen : Ulrich Stolte (uls)

Eine der wichtigsten Fähigkeiten eines Journalisten besteht darin, wissend zu nicken, während man absolut keinen Schimmer hat, auf welchem Grad östlicher Breite das schöne Städtchen Kusel liegt.

 

Deshalb kam die Leserzuschrift nicht überraschend, die sich mit der Überschrift unseres Artikels über die Green Berets („US-Kampftruppe zieht in die Pfalz“ oder so ähnlich) beschäftigte.  Sehr freundlich, aber auch sehr deutlich erklärte er, diese Überschrift sei nicht richtig, denn: „Sie ziehen nach Baumholder, und das liegt im Landkreis Birkenfeld. Dieser grenzt an die Pfalz, gehört aber nicht zu ihr. Der benachbarte Landkreis Kusel gehört zur Pfalz, hat aber mit den US-Installations nichts zu tun“, hieß es da.

Manchmal ist es eng

Ich nickte wissend, schließlich bin ich Journalist. Ich konnte dem Leser  ja schlecht erklären, dass es in Überschriften-Spalten mitunter recht eng zugeht, und man deswegen bei Rheinland-Pfalz schon mal gerne das Rheinland weglässt.

Grenzpfosten an Grenzposten Foto: dpa

Daran sind die Rheinland-Pfälzer aber auch ganz alleine selbst schuld, können die für ihr mickriges Bundesland keinen kürzeren Namen wählen, wie etwa Baden-Württemberg? Außerdem wäre es den Badenern bestimmt auch egal, wenn wir Karlsruhe nach Württemberg verlegten.

In kritischen Situationen kreativ sein

Hatte ich schon erwähnt, dass eine der wichtigsten Fähigkeiten eines Journalisten darin besteht, in kritischen Situationen kreativ zu sein? Ich erfand also einen Überschriftenredakteur und schob dem die Schuld in die Schuhe. Mehr noch, ich versprach diesem Schurken von Überschriftenredakteur, aber sowas von die Leviten zu lesen, dass der liebe Leser mir noch in 100 Jahren dankbar sein würde. Also schrieb ich unserem freundlichen Leser zurück: „Da hat allerdings unser Überschriftenredakteur die Grenze überschritten. Ich selbst habe ja  im Text immer von Rheinland-Pfalz geschrieben. Ich werde dem Kollegen, denke ich, seine Grenzen aufzeigen.“

Da gingen bei dem lieben Leser die Schranken auf, denn er antwortete glücklich: „Ich bin sicher, der Dank der Heimatverbundenen zwischen Baumholder und Kusel wird grenzenlos sein!“

Ich nickte wissend. Diese Nicken gehört übrigens auch zu der Fähigkeit, in kritischen Situationen kreativ zu sein. Das wird von einem Journalisten nun mal erwartet.

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