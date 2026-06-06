Humor im Kreis Böblingen Wo die Grenzen des Lokaljournalismus liegen
Endlich weiß unser Kolumnist, was Baumholder von Kusel unterscheidet, und was das alles mit der US-Army zu tun hat. Ein Leser hat es ihm erklärt.
Endlich weiß unser Kolumnist, was Baumholder von Kusel unterscheidet, und was das alles mit der US-Army zu tun hat. Ein Leser hat es ihm erklärt.
Eine der wichtigsten Fähigkeiten eines Journalisten besteht darin, wissend zu nicken, während man absolut keinen Schimmer hat, auf welchem Grad östlicher Breite das schöne Städtchen Kusel liegt.