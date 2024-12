Unsere Kollegen hinter Kamera geben alles für das perfekte Bild – auch wenn sie sich dafür in den Staub einer Manege werfen müssen. Zeit, ihren Einsatz in unserer Humor-Kolumne zu würdigen.

Eddie Langner 27.12.2024 - 13:43 Uhr

Als Reporter ist man bei Zeitungsterminen ja schon manchmal neidisch auf die fotografierenden Kollegen. Während man sich stundenlange Reden anhören muss, huschen die Knipskastenmeier einfach kurz vor die Bühne, machen zwei, drei Mal Klick-Klick und weg sind sie. Na gut, zugegeben, ganz so schön haben es unsere Fotografenkolleginnen und –kollegen auch wieder nicht: Ständig hetzen sie von einem Termin zum nächsten, waten durch Matsch und Schlamm, sind bei Nacht und Nebel, Wind und Wetter, Regen und sengender Hitze unterwegs. Am Ende landet dann von unzähligen Aufnahmen womöglich nur ein klitzekleines Bildchen in der Zeitung.