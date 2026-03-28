Humor-Kolumne: Hilfe, das Internet geht nicht!

Wie war das noch vor, sagen wir, 30 Jahren? Als Kinder ohne GPS-Tracker draußen gespielt haben und ohne Sturzhelm auf Bäume geklettert sind? Als sie mit aufgeschlagenen Knien und Löchern in der Hose heimkamen? Es war schön. Heute aber, in unserer durch und durch digitalisierten Welt, ist die Kindheit eine andere. Kinder klettern nicht mehr so viel auf Bäume. Sie fühlen sich stattdessen magisch angezogen von Smartphone, Nintendo Switch oder Playstation.

In dieser surrealen Parallelwelt klettern vielmehr die Trophäen von Brawler Lily auf Prestige 1 und sie schlägt mit einem epischen Skin aus dem Star Drop den Brawler Edgar. Der kriegt dann Schadenspunkte und Leben-Abzug. Holt aber zum legendären Gegenschlag aus und – aus. Das Spiel „lagt“ erst, wie der Zeitverzug im Netz neudeutsch heißt. Dann friert alles ein, Verbindungsfehler. Wildes Tippen auf den Bildschirm, hektischer Neustart des Wlan-Routers. Doch: Nichts geht mehr. Internet-Störfall.

Unsere Empfehlung für Sie Störung im Kreis Böblingen Hunderte Glasfaser-Kunden sind offline Seit Mittwochmittag sind Kunden der Deutschen Glasfaser im Kreis Böblingen ohne Anschluss. Der Grund liegt weit außerhalb des Landkreises.

Dieser gehört ja mittlerweile zu den allergrößten Herausforderungen unserer westlichen Zivilgesellschaft, wie sich dieser Tage im Kreis Böblingen zeigt. Seit Mittwoch sind hunderte Kunden der Deutschen Glasfaser schmerzvoll offline. Familien werden aufgerüttelt aus ihrer Smartphone-Komfortzone und sind genötigt, abseits von Whatsapp und Instagram normale Gespräche zu führen. Doch das klappt nicht. Die gedankliche Lähmung drückt wie Blei auf die Stimmung.

Der Lenz ist da

Bis die Kinder die Lethargie besiegen und herausfinden, dass diese Dinger mit den vielen Seiten zwischen den zwei Pappdeckeln viel mehr sind, als nur Unterlagen für die Spielekonsole: Da stehen Buchstaben drin, sogar ganze Sätze und Geschichten! Oder sie blicken seit Wochen zum ersten Mal aus dem Fenster und siehe da: Es ist schon Frühling, die Sonne wärmt und die ersten Tulpen blühen. Dort hinten ein Baum, auf den man klettern kann! Wäre doch eigentlich schön, diese Glasfaser bliebe noch eine Weile gekappt.