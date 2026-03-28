Humor-Kolumne Hilfe, das Internet geht nicht!
Der Internet-Störfall als größte Herausforderung der westlichen Zivilisation eröffnet ungeahnte Möglichkeiten abseits des Bildschirms.
Der Internet-Störfall als größte Herausforderung der westlichen Zivilisation eröffnet ungeahnte Möglichkeiten abseits des Bildschirms.
Wie war das noch vor, sagen wir, 30 Jahren? Als Kinder ohne GPS-Tracker draußen gespielt haben und ohne Sturzhelm auf Bäume geklettert sind? Als sie mit aufgeschlagenen Knien und Löchern in der Hose heimkamen? Es war schön. Heute aber, in unserer durch und durch digitalisierten Welt, ist die Kindheit eine andere. Kinder klettern nicht mehr so viel auf Bäume. Sie fühlen sich stattdessen magisch angezogen von Smartphone, Nintendo Switch oder Playstation.