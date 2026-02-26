Am Flughafen Las Vegas ist Anfang Februar ein Hund am Ticketschalter zurückgelassen worden. Wochen später hat der Fall nun ein glückliches Ende gefunden.
26.02.2026 - 13:35 Uhr
Am 2. Februar 2026 wurden Beamte des Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD) um kurz vor Mitternacht zum Terminal 3 des Harry-Reid-Flughafens in Las Vegas gerufen. Mitarbeitende der Fluggesellschaft JetBlue hatten gemeldet, dass ein Hund an einer Metallvorrichtung zur Größenkontrolle von Handgepäck angebunden und anschließend allein zurückgelassen worden war.