Hund wohl misshandelt: „Sein Zustand war katastrophal“ – Hund mit O-Beinen sucht Zuhause

Mit wem auch immer man über Mio spricht: Alle geraten ins Schwärmen, beschreiben den Rüden mit dem braun-weißen Fell als ausgesprochen lieb und extrem anhänglich. Und doch sucht das Ludwigsburger Tierheim für den Jagdhund bereits seit Monaten vergeblich ein neues Zuhause. Der Deutsch Kurzhaar muss in seiner früheren Heimat in Rumänien ein schlimmes Schicksal durchlebt haben, hat deshalb eine dicke Krankenakte. Nur mühsam kann er sich mit seinen dünnen O-Beinchen fortbewegen. Ein Paket, das offenbar potenzielle Interessenten abschreckt.