Hunde in der Schule

Schulhunde sind in Deutschland noch immer eine Seltenheit. Dabei können sie Ängste abbauen und gute Laune verbreiten. Wir haben Golden Retriever Willi begleitet.

Steve Przybilla 27.12.2024 - 09:00 Uhr

Für Willi beginnt der Schultag um 10.30 Uhr. Gemütlich trabt er in den Klassenraum, schlängelt sich durch Sitzreihen, beschnüffelt Tische, Regale und Schülerbeine. Auch die Sportbeutel riechen verlockend. Als er schließlich die Hundedecke neben dem Lehrerpult ansteuert, beginnt die Verwandlung: Die Klasse, die eben noch getobt, gelacht und gequatscht hat, wird wie auf Kommando still. Willi hat sich hingelegt, also geht’s los.