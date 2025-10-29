Achtung Tierfreunde: Mögliche Kunststoffsplitter im Futter können gefährliche Verletzungen verursachen. Was Sie jetzt wissen müssen und wie Sie den Kaufpreis zurückerstattet bekommen.
27.10.2025 - 11:06 Uhr
Aktuell gibt es einen wichtigen Rückruf für Hundehalter: Das Trockenfutter „Wolfsblut Wide Plain Adult Large“ in der 12,5 kg-Packung ist von einem europaweiten Rückruf betroffen. Hundebesitzer werden dringend gebeten, das betroffene Produkt nicht mehr zu verfüttern. Im Übrigen laufen auch für Autos von BMW und anderen Herstellern derzeit zwei sicherheitskritische Rückrufe.