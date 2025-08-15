Ein Gaffer-Fall aus Bad Cannstatt sorgt für Aufregung. Es gibt aber auch zig Übergriffe auf Einsatzkräfte und städtische Mitarbeitende. Die starten eine Respektkampagne.
15.08.2025 - 15:06 Uhr
Die Polizei, die für Ordnung sorgen soll, ist seit langem schon Zielscheibe für Uneinsichtige. Pöbeleien, Widerstand und gar körperliche Angriffe sind an der Tagesordnung. Doch zunehmend suchen sich Frust und Aggression auch andere Ventile. Feuerwehrleute, die einen Brand löschen wollen. Rettungskräfte, die um ein Leben kämpfen. Mitarbeiter der Abfallwirtschaft, die den Dreck der Stadt entsorgen. Fahrkartenkontrolleure. Beschäftigte auf Ämtern. Menschen, die für die Allgemeinheit arbeiten, in manchen Fällen aber nur als Vertreter der Obrigkeit wahrgenommen werden.