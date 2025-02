Gewöhnlich startet das berühmte Hundeschlittenrennen Iditarod in Alaska in der Ortschaft Willow. Doch Schneemangel im nördlichsten US-Bundesstaat zwingt zu einer Routenänderung. Das kommt selten vor.

dpa 18.02.2025 - 20:10 Uhr

Anchorage - Alaskas berühmtes Hundeschlittenrennen leidet unter Schneemangel. Zum viertel Mal in seiner über 50-jährigen Geschichte haben die Veranstalter nun den Startort verschieben müssen. Das Wettrennen sollte ursprünglich am 2. März in dem traditionellen Iditarod-Startort Willow beginnen. Stattdessen sollen die über 30 Schlittenteams einen Tag später und 500 Kilometer weiter nördlich in der Stadt Fairbanks an den Start gehen.