In Jamaika fürchtet man eine Katastrophe durch den Hurrikan „Melissa“. Auch andere Karibikstaaten sind betroffen. Was ist, wenn man dort gerade Urlaub macht oder einen Trip plant? Hier wichtige Tipps.
Eine der beliebtesten Attraktionen auf Jamaika sind die berühmten Dunn River Falls, westlich von Ocho Rios. Hier, wo der Dunn River über beeindruckende Felsentreppen ins Meer mündet, verdrehte Honey Ryder (Ursula Andress) James Bond (Sean Connery) den Kopf. Die Karibikinsel hatte im Jahr 1962 in „James Bond – 007 jagt Dr. No“ ihren ersten Filmauftritt im 007-Universum. Inzwischen sind es drei.