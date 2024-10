Biden will nach Reise-Verschiebung mit Scholz telefonieren

Hurrikan „Milton“ zwingt Biden zur Verschiebung seiner Deutschlandreise. Nun will er mit Bundeskanzler Scholz telefonieren.

red/dpa 08.10.2024 - 18:19 Uhr

US-Präsident Joe Biden will nach der kurzfristigen Verschiebung seiner Reise nach Deutschland wegen eines Hurrikans mit Bundeskanzler Olaf Scholz telefonieren. „Ich werde heute mit meinem Freund, dem deutschen Bundeskanzler, sprechen, und wir werden versuchen, eine Lösung zu finden“, sagte Biden bei einer kurzen Ansprache zu dem herannahenden Hurrikan „Milton“ im Weißen Haus. Er war gefragt worden, ob er die ursprünglich von für Donnerstag bis Dienstag geplanten Reisen nach Deutschland und Angola nachholen werde. Biden sagte, er habe immer noch vor, all die Orte zu besuchen und an den Konferenzen teilzunehmen, für die er zugesagt habe.