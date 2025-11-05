Das Land ist Standort des Nato-Hauptquartiers und verzeichnet immer wieder Flüge über Militärbasen. Der Verteidigungsminister geht von russischer Spionage aus.
05.11.2025 - 14:40 Uhr
Belgien ist in höchstem Maße alarmiert. Wegen Drohnensichtungen über mehreren Flughäfen wurden am Mittwoch der Nationale Sicherheitsrat und das Nationale Krisenzentrum zu Dringlichkeitssitzungen einberufen. Wie ernst die Lage eingeschätzt wird, konnten die Teilnehmer einer TV-Übertragung live miterleben. Belgiens Verteidigungsminister Theo Francken war zum Zeitpunkt der Sichtungen am Dienstagabend Gast in einer Fernsehsendung, die er wegen der Vorfälle eilig verließ.