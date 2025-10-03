Kabelattacken, Drohnen über Nato-Territorium – warum die Abschreckung nicht mehr funktioniert, erklärt Berlin-Korrepsondent Stefan Kegel.
03.10.2025 - 16:12 Uhr
Egal, ob im Osten oder im Westen: Wer in der Zeit des Kalten Krieges groß geworden ist, wuchs mit einem Bedrohungsgefühl auf. Zwei Blöcke standen sich gegenüber. Die Formel vom „Gleichgewicht des Schreckens“ prägte eine ganze Ära. Sie wurde gestützt durch Armeen, die bis zur Erschöpfung hochgerüstet waren, konventionell wie auch atomar. Frieden herrschte, weil keiner wagte, den anderen anzugreifen – die gegenseitige Abschreckung funktionierte.