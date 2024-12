Stuttgarter Notaufnahmen an den Festtagen Weihnachten in der Notaufnahme – „Es gab auch Folgen von Schlägereien zu versorgen“

Es war einiges geboten in den Notaufnahmen der Stuttgarter Kliniken an Heiligabend und den Weihnachtstagen. Jeweils bis zu 300 Patienten seien an den drei Tagen gekommen. Ärzte berichten, welche Beschwerden gehäuft aufgetreten sind.