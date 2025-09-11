Der Wechsel des Südkoreaners Oh platzte kurz vor Transferschluss. Nun stürmt er weiter in Belgien – und seinem Club fällt nichts besseres ein, als über den VfB zu spotten.
11.09.2025 - 14:49 Uhr
Der Wechsel von Hyeon-gyu Oh zum VfB Stuttgart ist kurz vor Transferschluss doch noch geplatzt. Um die 20 Millionen Euro Ablöse standen für den Stürmer vom KRC Genk im Raum, der die Lücke, die Nick Woltemade hinterlassen hatte, schließen sollte. Am Ende senkte die medizinische Abteilung den Daumen, das Knie wackelte. Ob die Forderungen aus Belgien am Ende doch auch ein kleines bisschen zu hoch waren, wurde ebenfalls gemunkelt.