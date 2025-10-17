Die Stadt Gerlingen stellt an mehreren Standorten kostenlose Menstruationsartikel bereit. Binden und Tampons gibt es dann in Schulen, Sporthallen und im Schwimmbad.
17.10.2025 - 06:35 Uhr
Viele Frauen und Mädchen fürchten die Situation: Die Monatsblutung setzt genau dann ein, wenn es am unpassendsten ist: im Schulunterricht, im Schwimmbad oder einfach unterwegs. Die meisten Mädchen und Frauen führen daher Tampons oder Binden mit sich. Aber eben nicht alle. Und gerade junge Mädchen haben auch nicht immer Geld in der Tasche, um sich die Hygieneartikel rasch in der Drogerie oder im Supermarkt zu kaufen.