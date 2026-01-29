Hymnus-Chor Stuttgart Wer folgt an der Spitze der Hymnus-Chorknaben auf Rainer Homburg?
Der weiße Rauch ist aufgestiegen – der traditionsreiche Chor der Stuttgarter Hymnuschorknaben hat einen neuen musikalischen Leiter.
Immer wieder hatte es in den vergangenen Wochen Meldungen gegeben, die Suche nach einem Nachfolger von Rainer Homburg als musikalischer Leiter der Stuttgarter Hymnus-Chorknaben stocke. Nun aber ist weißer Rauch aufgestiegen und die Augen der Verantwortlichen des von der Evangelischen Kirche Stuttgart getragenen Chores richten sich wieder nach vorne. Der neue Chorleiter ist gefunden.