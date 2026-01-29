Hymnus-Chor Stuttgart: Wer folgt an der Spitze der Hymnus-Chorknaben auf Rainer Homburg?

 
Von Winterthur nach Stuttgart: Philipp Klahm Foto: Felder Photography

Der weiße Rauch ist aufgestiegen – der traditionsreiche Chor der Stuttgarter Hymnuschorknaben hat einen neuen musikalischen Leiter.

Immer wieder hatte es in den vergangenen Wochen Meldungen gegeben, die Suche nach einem Nachfolger von Rainer Homburg als musikalischer Leiter der Stuttgarter Hymnus-Chorknaben stocke. Nun aber ist weißer Rauch aufgestiegen und die Augen der Verantwortlichen des von der Evangelischen Kirche Stuttgart getragenen Chores richten sich wieder nach vorne. Der neue Chorleiter ist gefunden.

 
Stolz und immer offen für Neues: Hymnus-Chorknaben Stuttgart Foto: Hymnus

Die Erleichterung ist auch bei Stadtdekan Søren Schwesig groß. Einstimmig entschieden hat man sich im Kirchenkreisausschuss für Philipp Klahm. Der gebürtige Sindelfinger ist aktuell noch als Chorleiter am Konservatorium Winterthur in der Schweiz tätig und soll die Aufgabe in Stuttgart zum 1. August übernehmen. „Philipp Klahm“, sagt Søren Schwesig, „hat in einem anspruchsvollen Verfahren sowohl das Auswahlgremium sowie den Kirchenkreisausschuss von seiner Person und mit seiner Vita begeistert. Ich bin überzeugt, dass Philipp Klahm mit seinen musikalischen und pädagogischen Fähigkeiten den Chor in eine gute Zukunft führen wird“.

