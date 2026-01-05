Hype bei Campern: Kochen und Wohnen auf 4,20 Metern – Mini-Wohnwagen aus Löchgau sind angesagt

Wer mit einem stattlichen Camper oder einem geräumigen Wohnwagen in den Urlaub aufbricht, hat Bett, Küche und Wohnzimmer immer gleich mit dabei. Das Manko ist, dass die Gefährte eine Menge Platz brauchen und es kein Zuckerschlecken ist, sich damit durch engere Passagen oder gar bevölkerungsreiche Städte zu manövrieren. Der Reisende, der mit dem Auto unterwegs ist und dann in Ferienwohnungen eincheckt, hat es hier leichter. Wahrscheinlich liegt das Erfolgsgeheimnis der Firma Kuckoo deshalb genau darin – dass sie gewissermaßen das Beste aus diesen beiden Welten zusammengeführt hat.