Die eineiigen Drillinge sorgen für großes Interesse rund ums Rems-Murr-Klinikum in Winnenden. Die Klinik-Sprecherin Christine Felsinger erklärt, wie damit umgegangen wird.
29.08.2025 - 10:40 Uhr
Ende Juli fand im Rems-Murr-Klinikum (RMK) eine ganz besondere Geburt statt. Eineiige Drillinge kamen in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) auf die Welt. Wir besuchten die drei Jungs im Krankenhaus und sprachen mit der Familie sowie begleitenden Ärzten. Einige Tage danach haben wir bei Christine Felsinger, der Leiterin der Unternehmenskommunikation des RMK, nachgefragt, wie man mit dem Trubel rund um die außergewöhnliche Geburt umgeht und wie es den Neugeborenen aktuell geht.