Padel-Tennis boomt. Wir haben uns mit Maximilian Scholl und Yannick Maden vom TSV Büsnau getroffen. Was ist das Besondere an dem Sport und für wen ist er geeignet?

Der Mexikaner Don Enrique Corcuera soll im Jahre 1956 den Wunsch nach einem eigenen Tennisplatz auf seinem Grundstück gehabt haben. Leider reichte die Fläche hierfür nicht aus. Daraufhin ließ er ein etwas kleineres Feld errichten. Die Betonmauern, die an einen Teil des Platzes angrenzten, wurden bald nicht weiter als Hindernisse gesehen, sondern von den Spieler:innen raffiniert in die Ballwechsel integriert, so dass Corcuera kurzerhand den gesamten Platz ummauern ließ. Wegen der verkleinerten Maße des Spielfeldes nahm er zudem einige Änderungen an den Spielregeln vor und begeisterte damit nicht nur seine Freunde, sondern erfand so den Padel-Sport, so heißt es zumindest auf der Webseite des Deutschen Padel-Verbandes. Ob das die echte Entstehungsgeschichte des Padel-Tennis ist, lässt sich schwer überprüfen, nett zu erzählen ist sie in jedem Fall.