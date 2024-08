Mit 50 kostenlosen Konzerten in ganz Deutschland und einem Sound jenseits von Genregrenzen stellt der maskierte Künstler TYM aus Stuttgart die Musikwelt auf den Kopf.

Allegra Knobloch 18.08.2024 - 12:35 Uhr

Das Gesicht hinter verschiedensten Masken verborgen, postet ein Künstler seit April regelmäßig Uhrzeiten und Locations in deutschlandweiten Städten auf Social Media. Jeweils zwei Tage später stehen hunderte Fans an angekündigter Stelle – und werden mit einem kostenlosen Konzert belohnt. Nach dem Motto „Kunst ist für alle“ macht Tim Rumpelt aka TYM auf seiner „Free Concert Tour“ diesen Sommer in nicht weniger als 50 Orten Halt und schenkt seiner „Tymtrav3113rs“-Community gemeinsame Abende voller Musik. „Ich hab dieses Momentum, bei den Leuten zu sein, gebraucht“, erzählt er.