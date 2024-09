Das nächste Projekt der IBA’27 verzögert sich. Auch das neue urbane Wohn- und Gewerbequartier auf der Neckarinsel in Untertürkheim wird nicht rechtzeitig zum Präsentationsjahr fertig. Trotzdem findet an diesem Freitag ein Neckarfest statt.

Alexander Müller 11.09.2024 - 16:11 Uhr

Leben und Arbeiten am Neckar – ein seit Jahrzehnten gehegter Wunsch in Stuttgart und der Region. An der Inselstraße in Untertürkheim soll dies zum ersten Mal in der Landeshauptstadt wahr werden. Kein Wunder, dass es das Vorhaben „Wohnen am Fluss in Untertürkheim“ auf die Liste der Projekte für die Internationale Bauausstellung 2027 Stadtregion Stuttgart (IBA’27) geschafft hat. Allerdings wird das neue Wohn- und Gewerbequartier auf der knapp ein Hektar großen Neckarinsel nicht wie geplant zum Ausstellungsjahr 2027, sondern erst Anfang 2028 fertig. Grund dafür seien noch ausstehende, notwendige Abstimmungen mit der Stadt.