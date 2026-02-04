 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Neue Siedlung wird nicht so avantgardistisch, wie geplant

IBA-Projekt in Leinfelden Neue Siedlung wird nicht so avantgardistisch, wie geplant

IBA-Projekt in Leinfelden: Neue Siedlung wird nicht so avantgardistisch, wie geplant
1
An der Goldäckerstraße bei Echterdingen sollen schon bald 270 neue Wohnungen entstehen. Foto: Philipp Braitinger

Fellbach legt aus finanzieller Not ihr IBA’27-Engagement auf Eis. Auch in Leinfelden-Echterdingen werden Abstriche gemacht. So sehen die neuen Pläne aus.

Filderzeitung: Natalie Kanter (nak)

Bezahlbarer Wohnraum in klimaneutralen Gebäuden, ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig: eine Stadt ohne Schornsteine – mit diesen Schlagworten wird das Bauprojekt KaepseLE auf der Internetseite der internationalen Baustellung IBA 27 beworben. Das Projekt war von Anfang an der Versuch, die ökonomischen und ökologischen Ansprüche an zeitgenössischen Bauen „unter einen Hut zu bekommen“, sagt Benjamin Dihm, der Erste Bürgermeister von Leinfelden-Echterdingen.

 

„KaepseLE“ steht für „Klimaschutz und -anpassung durch emissionsfreies Bauen, Pflanzen, Stoffkreisläufe und Energievernetzung in Leinfelden-Echterdingen“. 2027 sollte das Wohnquartier eigentlich fertig sein, doch die Goldäcker, die an die Goldäckerstraße bei Echterdingen grenzen, sind noch immer unbebaut. Mittlerweile steht auch fest, dass die Kommune dort selbst keinen Wohnraum mehr schaffen wird. Sie hat sich aufgrund der angespannten Haushaltslage als Investorin zurückgezogen. Zuletzt war es – zumindest nach außen hin – auch sehr ruhig um das Bauvorhaben geworden. Dennoch soll in dem Gebiet nun „recht zügig“, wie Oberbürgermeister Otto Ruppaner betont, eine moderne Siedlung entstehen.

„Einen genauen Baustart zu benennen ist schwierig“, räumt Bürgermeister Dihm ein. „Da noch einige Variablen – beispielsweise aufgrund der Bürgerbeteiligung – nur angedacht werden können“. Er betont aber: „Wir sind bestrebt, das Projekt schnellstmöglich umzusetzen und im Rahmen des Präsentationsjahres der IBA nächstes Jahr auch das KaepseLE vorzeigen zu dürfen.“ Die Stadt setzt dabei auf drei Investoren, die seit 2023 mit im Boot sitzen: die Weisenburger Projekt GmbH mit der Kaufmann GmbH, der Gapp Objektbau und die Strenger Gruppe. Die Stadt hatte die drei Baufelder für 910 Euro pro Quadratmeter zum Verkauf ausgeschrieben. Der Preis wurde von den Investoren akzeptiert, erklärt Dihm. Was der Stadt angesichts ihrer finanzieller Probleme nun auch zu gute kommt. 

IBA-Projekt bei Echterdingen: Diese Ideen wurden zurückgestellt

Hinter den Kulissen sei in den vergangenen zwei Jahren viel gearbeitet und verhandelt worden, sagt Dihm. Mit am Tisch saßen dabei IBA-Intendant Andreas Hofer und sein Team. Denn das Projekt soll ein IBA-Projekt bleiben. Die Ansprüche an ein nachhaltiges, modernes Bauen sollen erfüllt werden – wenn auch nicht so avantgardistisch wie einst geplant. Zur Erinnerung: In Teilen des Quartiers waren zunächst noch eine Dämmung mit Strohballen und zerfaserten Altkleidern vorgesehen. Bodenplatten und Fundamente sollten aus Recycling-Beton hergestellt werden. Auf Zement sollte verzichtet werden. „Da die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Projekts lange nicht klar waren, wurden diese Ideen vorerst zurückgestellt“, erklärt der Erste Bürgermeister.

Das ökologische Profil der Siedlung solle aber erhalten bleiben. Holz bleibe der dominante Baustoff in dem Gebiet. Um eine möglichst gute CO2-Bilanz zu bekommen, solle der Einsatz von Rezyklaten im Hoch- und Tiefbau geprüft werden. Jeder Investor habe etwas Innovatives und werde damit der IBA gerecht, betont der Bürgermeister.

270 Wohnungen sollen nun im Gebiet Goldäcker entstehen. Darunter 30 Prozent geförderter Wohnungsbau. Der neue Entwurf sieht eine höhere Wohndichte vor, das Grundstück wird besser ausgenützt. Die Häuser werden auch mehr Geschosse haben, als zunächst geplant. 2023 wurde noch mit 212 Wohnungen geplant. 30 Prozent sozial geförderter und 20 Prozent preisgedämpften Wohnungsbau waren damals angedacht. Der Hintergrund: Das Bauen wird immer teurer, die Finanzierungskosten und die Preise für Wohnungen steigen. In der Folge „werden die Wohnungen kleiner“, sagt Oberbürgermeister Otto Ruppaner.

Wohnen in den Goldäckern: 270 Wohnungen, zwei Hochhäuser

Drei Wohnhöfe und „damit drei Mal die Möglichkeit eine gute Nachbarschaft und eine Quartiersgemeinschaft auszubilden“ soll es geben, wie Amtsleiter Philipp Schwarz sagt. Im nördlichen Baufeld ist eine Kita geplant. Dort sollen nun auch 79 und damit alle in diesem Gebiet geplanten geförderten Wohnungen entstehen. Ursprünglich sollten diese über alle drei Baufelder verteilt werden.

Im mittleren Baufeld wird es einen kleinen Laden, ein Café, eine Bäckerei und auch einen Gemeinschaftsraum geben. Denn dort sollen 68 altersgerechte Wohnungen und damit auch Angebote für ältere Menschen entstehen. 123 frei finanzierte Wohnungen sind im südlichen Baufeld geplant, wo es neben der Quartiersgarage mit 182 Plätzen auch Fahrrad-Abstellflächen, eine Packstation, eine Fahrradwerkstatt, Car-Sharing- und Lade-Angebote für alle Anwohner im Bestands- sowie Neubauquartier geben wird. Aus Kostengründen soll es in der Garage keine Decks mit autonomen Parken geben.

Unsere Empfehlung für Sie

Vorzeigeprojekt in Echterdingen: Wo Klimaschutz für jeden bezahlbar wird

Vorzeigeprojekt in Echterdingen Wo Klimaschutz für jeden bezahlbar wird

Im Gebiet Goldäcker will die Stadt Leinfelden-Echterdingen Wohnungen schaffen, die zum einem bezahlbar sind und gleichzeitig ökologisch wertvoll. Geht das überhaupt?

In dem Quartier wird es keine preisgedämpften Wohnungen geben, das „sei nicht mehr abbildbar“, wie Ruppaner sagte. Denn diese müssten querfinanziert werden mit den frei finanzierten Wohnungen, die dann nochmals teurer werden müssten. Zwei Hochhäuser mit jeweils sieben Geschossen soll es geben. Um das Projekt wirtschaftlicher zu gestalten, werden die einst viergeschossigen Gebäuden um ein Geschoss anwachsen. Amtsleiter Philipp Schwarz sagt: „Wir werden hier nicht um Verschattungsstudien herumkommen.“

Die Fraktionen des Gemeinderates gaben in ihrer jüngsten Sitzung grünes Licht für den neuen städtebaulichen Entwurf. Die Menschen, die in den angrenzenden Gebieten leben, sollen nun zeitnah über die aktualisierten Pläne informiert werden. Dabei sollen sie auch gefragt werden, was sie sich wünschen.

Weitere Themen

Dettingen will zusammen mit der SWE-Tochter SolarES einen Solarpark zur regionalen Stromerzeugung realisieren.

SWE im Kreis Esslingen Größeres Bauprojekt an der A8 - Bürger sind gefragt

An der Autobahn 8 wollen Dettingen (Kreis Esslingen) und die Stadtwerke Esslingen ein größeres Bauprojekt realisieren. Auch die Bürger sollen stark eingebunden werden.
Von Elke Hauptmann
Kunst in Ostfildern: Verletzte Landschaften, verletzte Seele – „bedrückende Schönheit“

Kunst in Ostfildern Verletzte Landschaften, verletzte Seele – „bedrückende Schönheit“

Überlaufene Hotspots neben leeren Winterlandschaften: Eine Ausstellung in der Galerie der Stadt Ostfildern macht neugierig.
Von Petra Bail
IBA-Projekt in Leinfelden: Neue Siedlung wird nicht so avantgardistisch, wie geplant

IBA-Projekt in Leinfelden Neue Siedlung wird nicht so avantgardistisch, wie geplant

Fellbach legt aus finanzieller Not ihr IBA’27-Engagement auf Eis. Auch in Leinfelden-Echterdingen werden Abstriche gemacht. So sehen die neuen Pläne aus.
Von Natalie Kanter
Finanzkrise in Neuhausen: „Die fetten Jahre sind vorbei“ – Neuhausen spart drastisch

Finanzkrise in Neuhausen „Die fetten Jahre sind vorbei“ – Neuhausen spart drastisch

Neuhausen steht vor finanziellen Herausforderungen: Ein Defizit von 2,4 Millionen Euro zwingt die Gemeinde zu drastischen Sparmaßnahmen. Was geplant ist.
Von Yelin Türk
A8 bei Kirchheim unter Teck: BMW brennt komplett aus – Fahrer rettet sich aus Auto

A8 bei Kirchheim unter Teck BMW brennt komplett aus – Fahrer rettet sich aus Auto

Ein BMW brennt am Dienstagabend auf der A8 komplett aus. Der Fahrer kann sich aus dem Auto retten, das bei dem Brand total zerstört wird. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.
Von Matthias Kapaun
Strukturkrise in Esslingen: Spagat in der Metallindustrie – Arbeitsplätze sichern und Kosten senken

Strukturkrise in Esslingen Spagat in der Metallindustrie – Arbeitsplätze sichern und Kosten senken

Die Transformation kostet die Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie im Kreis Esslingen Kraft und Ressourcen. Das geht auch auf Kosten der Beschäftigten.
Von Corinna Meinke
Neue Heizzentrale in Echterdingen: Anwohner fühlen sich nicht ernst genommen: „Da ist etwas kaputtgegangen“

Neue Heizzentrale in Echterdingen Anwohner fühlen sich nicht ernst genommen: „Da ist etwas kaputtgegangen“

Lange haben viele Nachbarn gegen die neue Heizzentrale im Herzen Echterdingens gekämpft. Die Bauarbeiten haben nun trotzdem begonnen. Wie ist die Stimmung?
Von Philipp Braitinger
Altbach im Kreis Esslingen: Fast 8 Millionen für ein Kinderhaus, das niemand braucht?

Altbach im Kreis Esslingen Fast 8 Millionen für ein Kinderhaus, das niemand braucht?

In Altbach (Kreis Esslingen) gibt es noch offene Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen – und gleichzeitig ein millionenschwerer Neubau. War die Investition wirklich nötig?
Von Philipp Braitinger
Wohnraumpolitik in Esslingen: Kampf gegen Wohnungsnot: Stadt in der Kritik

Wohnraumpolitik in Esslingen Kampf gegen Wohnungsnot: Stadt in der Kritik

Esslinger Architekten kritisieren die geplante Abschaffung des Zweckentfremdungsverbots scharf. Warum sie darin eine verpasste Chance für den Wohnungsmarkt sehen.
Von Melanie Csernak
Familie in Leinfelden-Echterdingen: Noel hat eine seltene Autoimmunkrankheit – „Es war ein Schlag ins Gesicht“

Familie in Leinfelden-Echterdingen Noel hat eine seltene Autoimmunkrankheit – „Es war ein Schlag ins Gesicht“

Als Noel Pretor aus Leinfelden-Echterdingen krank wurde, begann die lange Wartezeit auf eine Diagnose. Denn: Seine Erkrankung ist sehr selten, und wird von vielen Ärzten nicht erkannt.
Von Rebecca Anna Fritzsche
Weitere Artikel zu Leinfelden-Echterdingen
 
 