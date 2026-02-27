IBM-Campus in Ehningen Projektgesellschaft meldet erneut Insolvenz an
Die neue IBM-Zentrale in Ehningen sorgt wieder für Schlagzeilen. Die Neubau-Projektgesellschaft hat erneut Insolvenz angemeldet. Für den Campus hat das aber kaum Auswirkungen.
Bei der Eröffnung des IBM-Campus im vergangenen November war die Erleichterung spürbar. Nach etlichen Verzögerungen in der Bauphase war der Neubau, die Deutschlandzentrale des Konzerns, endlich fertig geworden. Doch nun gibt es wieder einen Rückschlag. Die Projektentwicklung Technologiecampus Großraum Stuttgart GmbH, die den Neubau verantwortet hat und Eigentümerin ist, hat Insolvenz angemeldet – und das bereits zum zweiten Mal.