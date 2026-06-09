Am Böblinger Bahnhof wird am frühen Dienstagabend ein IC evakuiert. Das ist bisher bekannt.

Anke Kumbier alp, 09.06.2026 - 18:55 Uhr

Am Bahnhof in Böblingen läuft derzeit ein gemeinsamer Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Das teilte ein Pressesprecher der Bundespolizei auf Nachfrage mit. Grund ist nach Angaben der Polizei eine Flüssigkeit, die in einem Intercity ausgetreten ist. „Es werden gefahrenerforschende Maßnahmen, also die Aufklärung, um was es sich bei der Flüssigkeit handelt, durchgeführt. Je nachdem, was dabei herauskommt, werden weitere Maßnahmen getroffen.“