Eine 50-Jährige will ihre Rechnung im Bordbistro eines ICEs nach Stuttgart nicht bezahlen. Eine Auseinandersetzung zwischen ihr und einem Bahn-Mitarbeiter entbrennt – in der die Reisende den Mitarbeiter bedroht.

Annika Mayer 18.07.2024 - 14:18 Uhr

Eine 50-Jährige soll am Mittwochmittag in einem ICE in Richtung Stuttgart erst die Rechnung geprellt und dann einen Bahn-Mitarbeiter bedroht haben. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr die Frau gegen 13.40 Uhr mit dem Zug, als sie während der Fahrt bereits eine Zigarette in der Toilette rauchte. Im weiteren Verlauf soll die Reisende im Bordbistro Lebensmittel konsumiert haben, wie die Polizei mitteilte. Diese habe sie jedoch nicht bezahlen wollen.