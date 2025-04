Alb-Fils-Klinikum Göppingen Das Pillensortieren übernimmt ein Automat

„Unit-Dose-Automaten“ gibt es in Deutschland nur zwei Stück. Einer steht jetzt im Neubau des Alb-Fils-Klinikums in Göppingen. „Proud 336“ füllt demnächst die „festen Arzneimittel“ – also Tabletten und Kapseln – in Tütchen, die dann zum Patienten gelangen.