In einem ICE Richtung Ulm hat ein Mann nach einer Fahrkartenkontrolle zwei Reisende angespuckt und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

nre 10.11.2025 - 14:12 Uhr

Nach einer Fahrkartenkontrolle ist es am Sonntag in einem ICE Richtung Ulm zu einem Angriff auf zwei Reisende gekommen. Nach Angaben der Polizei konnte ein bislang unbekannter Mann gegen 14 Uhr dem Mitarbeiter der Deutschen Bahn kein gültiges Ticket vorzeigen und sollte daher von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden.