In einem ICE Richtung Ulm hat ein Mann nach einer Fahrkartenkontrolle zwei Reisende angespuckt und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach einer Fahrkartenkontrolle ist es am Sonntag in einem ICE Richtung Ulm zu einem Angriff auf zwei Reisende gekommen. Nach Angaben der Polizei konnte ein bislang unbekannter Mann gegen 14 Uhr dem Mitarbeiter der Deutschen Bahn kein gültiges Ticket vorzeigen und sollte daher von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden.

 

Beim Halt des Zuges in Ulm spuckte der Mann offenbar grundlos zwei Mitreisende, eine 22- und eine 54-jährige Frau, an. Beide wurden nach bisherigen Erkenntnissen im Gesicht getroffen. Anschließend flüchtete der Täter aus dem Zug in unbekannte Richtung.

Bundespolizei sucht Zeugen

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0711 55049 1020.