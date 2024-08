Was schlummert im Boden neben neuer Bahnstrecke?

Weil beim Bau der neuen Bahnstrecke nach Ulm in einem Bereich im Albvorland Baustellenrückstände im Boden blieben, wird dort nun wieder gegraben. Der Standort habe sich „für landwirtschaftliche Zwecke verschlechtert“, halten Fachleute fest.

Christian Milankovic 05.08.2024 - 11:54 Uhr

An der Schnellfahrstrecke der Bahn zwischen Wendlingen und Ulm, die im Dezember 2022 in Betrieb gegangen ist, sind Mitte Juli dieses Jahres wieder Bagger angerückt. Mit dem schweren Gerät werden entlang eines Streckenabschnitts bei der Gemeinde Aichelberg (Landkreis Göppingen) Erdmassen bewegt. Für Samuel Kick, der unter anderem im Vorstand der Ortsgruppe Lenningen des Bunds für Umwelt und Naturschutz (Bund) sitzt, herrschen „skandalöse Missstände beim Rückbau der Baustelleneinrichtungen“. Tatsächlich standen während des Baus des nahe gelegenen Boßlertunnels dort „über mehrere Jahre neben Bürocontainern unter anderem eine Betonmischanlage und eine Feldfabrik“, erklärt ein Bahnsprecher. Diese Baustelleneinrichtungen sind längst verschwunden und die Flächen sollten wieder annähernd so aussehen wie vor der Bauzeit. Das ist allerdings nicht der Fall.