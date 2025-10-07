Nach dem ICE-Unfall am Stuttgarter Hauptbahnhof mit einem Prellbock ermittelt die Bundespolizei. Vier Menschen wurden verletzt. Die wichtigste Frage ist noch offen.

Nach dem Auffahrunfall eines ICE auf einen Prellbock im Stuttgarter Hauptbahnhof ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs. Erkenntnisse zur Unfallursache gebe es noch nicht, sagte ein Sprecher der Behörde. Durch den Aufprall des aus München kommenden ICE 596 waren am Samstag vier Menschen leicht verletzt worden – darunter auch der Lokführer.

Laut der Bundespolizei war der Zug nicht rechtzeitig stehen geblieben und gegen den Bock gefahren. Eigentlich sollte der ICE von Stuttgart nach Berlin fahren. Doch durch die Beschädigungen trat er die Fahrt nicht an.

Züge bremsen nicht automatisch

Ein Bahnsprecher erklärte auf Anfrage, dass die Züge nicht automatisch bremsten bei der Einfahrt in den Bahnhof. Der Lokführer bremse manuell. Eine Art Notbremsung für Kopfbahnhöfe gebe es nicht.

Die meisten Bahnhöfe seien Durchfahrtbahnhöfe. In Baden-Württemberg gebe es neben Stuttgart lediglich einen weiteren Kopfbahnhof und der sei in Friedrichshafen am Bodensee. Wie es zu dem Unfall gekommen sei, untersuche auch das Eisenbahn-Bundesamt, so der Bahnsprecher weiter. Unfälle mit Prellböcken seien selten.