Nach dem ICE-Unfall am Stuttgarter Hauptbahnhof mit einem Prellbock ermittelt die Bundespolizei. Vier Menschen wurden verletzt. Die wichtigste Frage ist noch offen.
07.10.2025 - 12:02 Uhr
Nach dem Auffahrunfall eines ICE auf einen Prellbock im Stuttgarter Hauptbahnhof ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs. Erkenntnisse zur Unfallursache gebe es noch nicht, sagte ein Sprecher der Behörde. Durch den Aufprall des aus München kommenden ICE 596 waren am Samstag vier Menschen leicht verletzt worden – darunter auch der Lokführer.