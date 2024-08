Ein 26-Jähriger stiehlt am Mittwoch in einem ICE von Stuttgart nach Augsburg einen Koffer. Beamte erwischen ihn wegen eines fehlenden Fahrscheins.

Gülay Alparslan 22.08.2024 - 14:43 Uhr

Ein fehlender Fahrschein hat am Mittwoch in Augsburg einen Kofferdieb auffliegen lassen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 26-jähriger Mann mit einem 25-jährigen Begleiter im ICE von Stuttgart nach Augsburg unterwegs. Bei einer Fahrscheinkontrolle konnten die beiden Männer keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Der Zugbegleiter zog die Bundespolizei in Augsburg hinzu.