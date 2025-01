ICE von Stuttgart nach Vaihingen an der Enz

Ein 22-Jähriger soll in einem ICE mehrere Smartphone gestohlen haben. Einer Frau fiel der Diebstahl auf, woraufhin sie ihr Gerät von ihm zurückbekam. Zudem war der Mann wohl auch ohne gültigen Fahrschein unterwegs.

Julia Amrhein 10.01.2025 - 13:51 Uhr

Die Bundespolizei ermittelt derzeit gegen einen 22-Jährigen, der in der Nacht auf Mittwoch in einem ICE von Stuttgart nach Vaihingen an der Enz mindestens zwei Handys gestohlen haben soll. Zudem war der Mann ohne Fahrschein unterwegs.