Nasser Start für die deutschen Stars und Sternchen in Australien: Sie müssen sich vor Regenmassen ins Dschungeltelefon retten.

red/dpa 24.01.2025 - 15:04 Uhr

Die RTL-Dschungelcamper sind kurz vor Beginn der Reality-Sendung von einem Wolkenbruch über dem Camp überrascht worden. „Das Wetter in Australien macht, was es will. Das mussten auch unsere Dschungelstars bereits am eigenen Leib erfahren. Kurz nach ihrem Einzug hieß es nämlich: Alle ab ins Dschungeltelefon“, berichtete RTL vom ersten Tag der neuen Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.