Verschiedene Fachrichtungen gehören unter ein Dach. Das sei die Zukunft des Gesundheitswesens, so die Einschätzung von Sebastian Schöck. Eine Physiotherapie neben einer neurologischen Praxis und direkt daneben eine Reha-Einrichtung – das habe viele Vorteile, findet der Geschäftsführer von TheraVent, einer Einrichtung für ambulante und neurologische Rehabilitation im Gesundheitszentrum in Marbach. „Ärzte können sich teure Geräte teilen und Patienten nach einer Diagnose schnell an den passenden Facharzt überweisen.“

Ein Allgemeinmediziner dürfe da nicht fehlen. Allerdings hat der bisherige Arzt kürzlich die Panoramapraxis, die ebenfalls im Marbacher Gesundheitszentrum ansässig ist, verlassen. Nun gibt es einen Nachfolger.

Lesen Sie auch

Neue Arztpraxis öffnet am 8. Januar

Harout Sousan zieht am 8. Januar in die bestehende Praxis für Neurologie und Psychiatrie mit ein. Der Facharzt für Innere Medizin wurde in Syrien geboren und hat in Aleppo studiert. Eigentlich war es dann sein Ziel, in die USA auszuwandern, doch das scheiterte. „Die wollten keine Syrer aufnehmen“, erklärt er. Nach Deutschland, seiner zweiten Wahl, konnte er aber auswandern. Hier kam er 2017 an, erlangte eine Berufserlaubnis und startete eine Weiterbildung in Winnenden und Bietigheim-Bissingen zum Facharzt für Innere Medizin. In der Notaufnahme im RKH-Klinikum in Bietigheim-Bissingen merkte er schnell, wie groß der Bedarf an Ärzten in Deutschland ist. „Wir waren immer unterbesetzt“, erinnert sich Sousan.

Ein Schild kündigt den neuen Arzt an. Bereits jetzt können Termine vereinbart werden. Foto: Frederik Herrmann

Der Syrer entschied sich für die Allgemeinmedizin, weil er gerne mit Menschen arbeitet. Der persönliche Austausch und die Möglichkeit, anderen zu helfen, bereiteten ihm schon immer große Freude. „Hier bin ich an der richtigen Stelle“, betont er.

Nach Marbach kam er durch seinen Cousin David Alassaf, der als Facharzt für Neurologie ebenfalls im Gesundheitszentrum tätig ist. Sie sind damit zwei der fünf praktizierenden Ärzte in der Panoramapraxis in Marbach.

Plan für neuen Gesundheitscampus soll bald kommen

Doch es könnten noch mehr sein – wenn ausreichend Platz vorhanden wäre. „Wir brauchen dringend ein zweites Ärztehaus“, betont Sebastian Schöck. Das soll auch bald kommen, versichert Bürgermeister Jan Trost. Denn Pläne für einen Gesundheitscampus in Marbach liegen schon lange vor.

Unsere Empfehlung für Sie Krankenhaus in Marbach Geplanter Gesundheitscampus nimmt wichtige Hürde Nach zähen Verhandlungen schließen die Regionale Kliniken Holding (RKH) und die Stadt einen Vertrag über die Planung für das Krankenhaus-Areal in Marbach.

Auf dem früheren Krankenhausgelände soll Platz entstehen für verschiedene Arztpraxen, eine Pflegeschule sowie Wohnungen für das Personal und die Auszubildenden. Einen konkreten Zeitplan gibt es jedoch noch nicht. „Wir wollen bald Nägel mit Köpfen machen“, kündigt Bürgermeister Jan Trost an.

Bis es so weit ist, wird Harout Sousan sicher noch in Marbach arbeiten. Obwohl der Bürgerkrieg in Syrien erst einmal beendet und der Diktator gestürzt wurde, denkt er nicht daran, Deutschland zu verlassen. Denn zum einen ist er damals nicht vor dem Krieg geflohen, sondern wollte sich im Ausland weiterbilden. Zum anderen hat er, „in Deutschland eine neue Heimat gefunden“, wie er sagt.

Die neue Arztpraxis in Marbach

Facharzt für Innere Medizin

Die neue Praxis öffnet am Mittwoch, 8. Januar, im Panorama-Gesundheitszentrum in Marbach. Termine können bereits unter www.doctolib.de oder 0 71 44 / 155 25 vereinbart werden.

Offen für alle Patienten

Weil die Praxis neu geöffnet und noch keine Patienten hat, verspricht Harout Sousan, alle Patienten aufzunehmen. Auch Patienten, die nicht in Marbach wohnen.