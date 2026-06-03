Spanien wird zum Hotspot für günstige E-Autos: Mit Solarkraft, Subventionen und niedrigen Löhnen will VW den Markt aufmischen. Was das für deutsche Autofahrer bedeutet.
03.06.2026 - 17:23 Uhr
Martorell - Bei der spanischen Volkswagen-Tochter Seat ist im Werk Martorell bei Barcelona offiziell die Produktion der ersten beiden günstigeren Elektro-Kleinwagen ID. Polo und Raval angelaufen. Der vollelektrische Polo soll in der Basisversion knapp unter 25.000 Euro kosten, der Raval von Cupra 1.000 Euro mehr. Konzernchef Oliver Blume sprach bei dem feierlichen Produktionsbeginn im Beisein des spanischen Regierungschefs Pedro Sánchez von einem "industriellen Aufbruch für Spanien und Europa".